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Место голосования на выборах в ВР изменили уже почти 110 тысяч украинцев

00:39, 11 июля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 10 июля процедурой временного изменения места голосования воспользовались 109 тыс. 226 украинцев, из которых 1 тыс. 232 человека - из оккупированного Россией Крыма, 19 тыс. 787 - из Донецкой области и 10 тыс. 455 - из Луганской.

Кроме того, активно меняют место голосования жители Киева (8 тыс. 651 человек), а также Днепропетровской (7 тыс. 256), Харьковской (5 тыс. 827), Львовской (5 тыс. 825), Одесской (4 тыс. 975) и Киевской (4 тыс. 242) областей.

Большинство украинцев воспользовались соответствующей процедурой, изменив место голосования на Киев и Киевскую область - 14 тыс. 066 и 8 тыс. 126 человек соответственно.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия своим постановлением отменила положение о представлении документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться этой процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Госреестра избирателей, который территориально находится по месту пребывания лица в день выборов или местонахождению выбранного избирательного участка, или по избирательному адресу лица, имея при себе только паспорт, и заполнить соответствующее заявление.

Временно изменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.

Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, которые изменили место голосования, не выдается, в день выборов такой избиратель получит только один бюллетень - для голосования за политические партии.

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Теги: #выборы#ЦИК