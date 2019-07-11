Место голосования на выборах в ВР изменили уже почти 110 тысяч украинцев

Временно изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, изменили уже более 109,2 тыс. украинцев.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 10 июля процедурой временного изменения места голосования воспользовались 109 тыс. 226 украинцев, из которых 1 тыс. 232 человека - из оккупированного Россией Крыма, 19 тыс. 787 - из Донецкой области и 10 тыс. 455 - из Луганской.

Кроме того, активно меняют место голосования жители Киева (8 тыс. 651 человек), а также Днепропетровской (7 тыс. 256), Харьковской (5 тыс. 827), Львовской (5 тыс. 825), Одесской (4 тыс. 975) и Киевской (4 тыс. 242) областей.

Большинство украинцев воспользовались соответствующей процедурой, изменив место голосования на Киев и Киевскую область - 14 тыс. 066 и 8 тыс. 126 человек соответственно.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия своим постановлением отменила положение о представлении документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться этой процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Госреестра избирателей, который территориально находится по месту пребывания лица в день выборов или местонахождению выбранного избирательного участка, или по избирательному адресу лица, имея при себе только паспорт, и заполнить соответствующее заявление.

Временно изменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.

Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, которые изменили место голосования, не выдается, в день выборов такой избиратель получит только один бюллетень - для голосования за политические партии.