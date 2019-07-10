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Каждый пятый мажоритарный кандидат в депутаты – безработный

11:29, 10 июля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Движение Честно.

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По их данным, безработные баллотируются от всех проходных политсил.

Так, партия "Европейская солидарность" – имеет самый большой процент безработных среди своих кандидатов на округах - 12%, "Слуга народа" среди выдвинутых изначально 199 кандидатов по мажоритарке имеет 10% безработных; партия "Голос" – 7%, или 5 кандидатов из числа 68; "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула 17 безработных со 151-го кандидата, это 11 %; из 133-х кандидатов; "Батькивщина" – 11%.

Как сообщал УНИАН, по данным КМИС, в парламент проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

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Теги: #Верховная Рада#парламентские выборы 2019