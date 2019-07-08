Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий - ЦИК

В Центризбиркоме заявили о выигранной в суде апелляции.

Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий.

Об этом в своем Facebook сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

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"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!", - написала Бернацкая.

Вместе с тем ни на сайте Верховного суда, ни на его странице в соцсети Facebook пока что нет решения по делу о повторной жеребьевке номеров партий.

Как сообщал УНИАН, суд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку партий. Соответствующий иск подала «Аграрная партия Украины». Поводом для этого стало то, что партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили присвоили 22-й номер в бюллетене без жеребьевки.

Центризбирком подал апелляцию на решение админсуда о повторной жеребьевке.