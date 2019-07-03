Хотят доказательств: ЦИК может пересмотреть решение по Клюеву и Шарию – Найем

Парубий потребовал от правоохранителей безотлагательно предоставить доказательства о том, что последние 5 лет Клюев и Шарий не были в Украине.

Центризбирком может пересмотреть свое решение о регистрации экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, если получит дополнительные доказательства о том, что последние 5 лет они не были в Украине.

Об этом написал в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

«Получив решение суда, ЦИК поставили перед условием - либо регистрировать Андрея Клюева, либо пойти под уголовное дело. Насколько я понимаю, большинство членов Центризбиркома готовы собраться завтра утром и пересмотреть свое решение. Все, что для этого нужно, - предоставление любых других доказательств от любого правоохранительного органа о том, что Андрей Клюев проживал все это время в Российской Федерации. И если я все правильно понимаю, к утру Центризбирком получит такие доказательства и примет правильное решение», - написал депутат.

О готовности пересмотреть завтра решение о регистрации Клюева и Шария сообщила в Facebook секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Читайте такжеНа Майдане продолжаются дискуссии по вопросу, кто виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты (фото)

"Я ответственно заявляю, что если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановление об отмене их регистрации", - написала она.

"Считаю делом чести ЦВК истребовать еще раз документы, подтверждающие отсутствие этих граждан на территории Украины в течение пяти лет, и снять с регистрации господина Клюева и Шария! Завтра подниму этот вопрос в ЦИК и, думаю, что коллеги поддержат! Прошу все соответствующие органы, не дожидаясь запросов ЦИК, предоставить имеющуюся информацию!" – написала еще один член комиссии Ирина Ефремова.

В то же время спикер Рады Андрей Парубий потребовал от правоохранителей безотлагательно предоставить упомянутые доказательства.

"Обращаюсь с запросом в Генеральную прокуратуру, Службы безопасности, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации", – заявил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 2 июля ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Клюева, а также включенных в избирательный список "Партии Шария" видеоблогера Анатолия Шария и Евгения Евтухова.

В связи с этим на Майдане Незалежности прошла акция протеста. Во время мероприятия звучало, что эта акция является предупредительной для ЦИК, которой дают два дня на отмену решения о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты. Если этого не произойдет, то митингующие обещают провести акцию возле Центризбиркома.

Часть протестующих считает, что в ситуации виноват экс-президент Петр Порошенко, поскольку именно он влиял на назначение действующего состава ЦИК. Другие говорят, что Порошенко следует забыть, поскольку сейчас уже есть новая власть, и новый президент ответственен за ситуацию с регистрацией кандидатов.