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ЦИК зарегистрировала более 300 международных наблюдателей на выборы в Раду

00:44, 03 июля 2019
Выборы 2019
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На сегодняшнем заседании зарегистрированы 32 наблюдателя / УНИАН

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Как говорится в сообщении ЦИК, сегодня, рассмотрев соответствующие обращения, комиссия зарегистрировала 32 официальных наблюдателей от международных организаций.

"А именно: 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского конгрессового комитета Америки", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 2 июля ЦИК зарегистрировала 313 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 1 иностранного государства - 5 официальных наблюдателей, от 9 международных организаций - 308 официальных наблюдателей.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве его приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в Украине.

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Теги: #Верховная Рада#ЦИК#парламентские выборы 2019