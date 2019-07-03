ЦИК зарегистрировала более 300 международных наблюдателей на выборы в Раду

19 наблюдателей сегодня зарегистрировано от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 – от Украинского Конгрессового комитета Америки.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 300 международных наблюдателей на внеочередные парламентские выборы 21 июля.

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Как говорится в сообщении ЦИК, сегодня, рассмотрев соответствующие обращения, комиссия зарегистрировала 32 официальных наблюдателей от международных организаций.

"А именно: 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского конгрессового комитета Америки", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 2 июля ЦИК зарегистрировала 313 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 1 иностранного государства - 5 официальных наблюдателей, от 9 международных организаций - 308 официальных наблюдателей.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве его приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в Украине.