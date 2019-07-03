Неприемлемо, чтобы наблюдатели от страны-агрессора оценивали качество выборов - Парубий

Спикер парламента Украины назвал решение ПАСЕ о возвращении российской делегации «очень глубоко ошибочным».

Неприемлемо, чтобы наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая вернула в Ассамблею делегацию страны-агрессора, оценивали качество украинских парламентских выборов.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал в интервью телеканалу «Прямой», комментируя отзыв своего приглашения для международных наблюдателей ПАСЕ на парламентских выборах в Украине.

Парубий сказал, что если ПАСЕ возвращает российскую делегацию и предполагает, что вместе с ее миссией в Украину могут приехать и российские наблюдатели, то он, как председатель ВРУ, считает это неприемлемым. «Я считаю неприемлемым, чтобы наблюдатели от страны-агрессора оценивали качество украинских выборов», - подчеркнул он и добавил, что такие наблюдатели из России будут «гибридными зелеными человечками Путина здесь, в Украине».

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Также Парубий отметил, что его письмо об отзыве приглашения будет передано дипломатической почтой как официальная позиция председателя Верховной Рады, и он надеется, что максимум завтра оно будет доставлено в ПАСЕ.

Кроме того, председатель ВР назвал решение ПАСЕ о возвращении российской делегации «очень глубоко ошибочным». «На сегодня это решение, к сожалению, может иметь очень опасные последствия для всего свободного мира», - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 "воздержались". Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

Сегодня, 2 июля, Парубий подписал письмо президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье. В письме отмечается, что с учетом ситуации, которая сложилась в ПАСЕ в связи с возвращением парламентской делегации Российской Федерации для участия в работе Ассамблеи без существенных сдвигов в выполнении Россией 7 резолюций ПАСЕ, Парубий вынужден отозвать свое приглашение международных наблюдателей от ПАСЕ для наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов в Украине.