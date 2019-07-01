В Краматорске кандидатку от "Оппозиционной платформы" обсыпали мукой (фото)

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня.

В Краматорске кандидатку от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Анастасию Петренко по округу № 45 (Авдеевка) обсыпали мукой.

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Фотографии инцидента Петренко опубликовала в Instagram. Она отметила, что написала заявление в полицию.

Инцидент произошел у здания суда в воскресенье, где рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" по округу № 47 (Славянск) Юрия Солода со слоганом "Восстановим отношения с Россией — вернем мир на Донбасс".

Ранее Центральная избирательная комиссия во исполнение судебных решений зарегистрировала семь кандидатов-мажоритарщиков.