В Краматорске кандидатку от "Оппозиционной платформы" обсыпали мукой (фото)
09:52, 01 июля 2019Выборы 2019
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Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня.
Петренко обсыпали мукой у здания суда / instagram.com/anastaciya_petrenko_official
В Краматорске кандидатку от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Анастасию Петренко по округу № 45 (Авдеевка) обсыпали мукой.
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Фотографии инцидента Петренко опубликовала в Instagram. Она отметила, что написала заявление в полицию.
Инцидент произошел у здания суда в воскресенье, где рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" по округу № 47 (Славянск) Юрия Солода со слоганом "Восстановим отношения с Россией — вернем мир на Донбасс".
Петренко обсыпали мукой у здания суда / instagram.com/anastaciya_petrenko_official
Ранее Центральная избирательная комиссия во исполнение судебных решений зарегистрировала семь кандидатов-мажоритарщиков.
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