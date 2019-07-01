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В Краматорске кандидатку от "Оппозиционной платформы" обсыпали мукой (фото)

09:52, 01 июля 2019
Выборы 2019
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Петренко обсыпали мукой у здания суда / instagram.com/anastaciya_petrenko_official

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Фотографии инцидента Петренко опубликовала в Instagram. Она отметила, что написала заявление в полицию.

Инцидент произошел у здания суда в воскресенье, где рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" по округу № 47 (Славянск) Юрия Солода со слоганом "Восстановим отношения с Россией — вернем мир на Донбасс".

Петренко обсыпали мукой у здания суда / instagram.com/anastaciya_petrenko_official

Ранее Центральная избирательная комиссия во исполнение судебных решений зарегистрировала семь кандидатов-мажоритарщиков.

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Теги: #выборы#Краматорск