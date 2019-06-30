У партии Вакарчука рассказали, на какой результат рассчитывают на выборах в Раду

Замглавы партии Ярослав Юрчишин отметил, что "Голос" максимально пытался сбалансировать свой список.

Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука надеется набрать на внеочередных выборах в Верховную Раду до 20%.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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«Притом столько можно взять в различных регионах, консолидируя тех людей, которые поддерживали разные политические силы, но сейчас ищут ту силу, которая максимально близка к ним», - отметил он.

В то же время, Юрчишин подчеркнул, что партия "Голос" максимально пыталась сбалансировать свой избирательный список.

"У нас не "Слуга народа" и мы не можем предлагать всем все. Но в то же время мы максимально пытались балансировать наш список", - подчеркнул замглавы партии "Голос.

Он также отметил, что все кандидаты прошли информационную проверку безопасности, а специалисты с НR дали заключения относительно того, насколько человек способен играть в команде.

Как сообщал УНИАН, Ярослав Юрчишин заявил, что партии "Голос" не удалось качественно организовать процесс отбора мажоритарщиков на Востоке.