У партии Вакарчука рассказали, на какой результат рассчитывают на выборах в Раду
Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука надеется набрать на внеочередных выборах в Верховную Раду до 20%.
Об этом в интервью "Главкому" рассказал заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин.
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«Притом столько можно взять в различных регионах, консолидируя тех людей, которые поддерживали разные политические силы, но сейчас ищут ту силу, которая максимально близка к ним», - отметил он.
В то же время, Юрчишин подчеркнул, что партия "Голос" максимально пыталась сбалансировать свой избирательный список.
"У нас не "Слуга народа" и мы не можем предлагать всем все. Но в то же время мы максимально пытались балансировать наш список", - подчеркнул замглавы партии "Голос.
Он также отметил, что все кандидаты прошли информационную проверку безопасности, а специалисты с НR дали заключения относительно того, насколько человек способен играть в команде.
Как сообщал УНИАН, Ярослав Юрчишин заявил, что партии "Голос" не удалось качественно организовать процесс отбора мажоритарщиков на Востоке.