Верховный суд признал правомерным отказ ЦИК в регистрации Онищенко кандидатом в нардепы

ЦИК мотивировала отказ в регистрации, в частности, тем, что Онищенко не выполнил требований Конституции относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Верховный суд Украины признал правомерным отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты.

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Об этом говорится в сообщении на сайте суда. В сообщении отмечается, что ценз оседлости в национальном избирательном законодательстве выражается в требовании к кандидату в народные депутаты проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Лицо считается проживающим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

Представитель Онищенко просил суд отменить постановление ЦИК, которым ему отказано в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах 21 июля, и обязать ЦИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

В суде заявили, что ЦИК мотивировала отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не выполнил требований Конституции Украины относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Свое временное пребывание за пределами Украины истец пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, на которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины».

Суд первой инстанции удовлетворил иск Онищенко, но Верховный суд отменил это решение, отметив, что пассивное избирательное право в выборах народных депутатов не является абсолютным и реализуется при условии соблюдения избирательных цензов, в частности, возрастного, гражданства и оседлости.

«Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО «Всеукраинская федерация конного спорта Украины» нет сведений о наименовании соревнований, месте и дате их проведения, статусе истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них участие», говорится в сообщении суда.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении ответчиком требований закона «О выборах народных депутатов Украины» при решении вопроса о регистрации Онищенко не были подтверждены, суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргазвыдобування" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы - народный депутат Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, бежал из Украины.

14 июня 2019 года секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая сообщила, что Онищенко, который покинул Украину три года назад и находится в международном розыске, в пакете документов на регистрацию кандидатом в депутаты утверждает, что был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях.

15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты.

21 июня Шестой апелляционный админсуд отменил соответствующее постановление ЦИК.

23 июня ЦИК подала апелляцию на это решение суда.