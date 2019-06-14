ЦИК установила лимит для избирательных фондов партий и кандидатов-мажоритарщиков

В Центризбиркоме напомнили, что партия или кандидат в депутаты должны открыть счет избирательного фонда не позднее чем на 10-й день со дня регистрации.

Политические партии могут потратить на внеочередные выборы в Верховную Раду не более 375 млн 570 тыс. гривень, а кандидаты в депутаты на мажоритарных округах - не более 16 млн 692 тыс. гривень.

Об этом информирует пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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"Размер избирательного фонда партии не может превышать девяноста тысяч размеров минимальной заработной платы (в 2019 году – 375 570 000 грн). Размер избирательного фонда кандидата в депутаты не может превышать четырех тысяч размеров минимальной заработной платы (в 2019 году – 16 692 000 грн)", - говорится в сообщении.

В ЦИК также добавили, что, согласно ч. 1 ст. 48 закона "О выборах народных депутатов Украины", партия, кандидат в депутаты обязаны открыть счет своего избирательного фонда не позднее чем на десятый день со дня регистрации Центризбиркомом.

Как сообщал УНИАН, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов Верховной Рады, которые назначены на 21 июля текущего года, стартовал 24 мая.