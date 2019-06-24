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ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы

00:21, 24 июня 2019
Выборы 2019
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ЦИК не пустила Владимира Парасюка на выборы в Раду / фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в депутаты двух действующих нардепов Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого.

Как сообщает гражданская сеть ОПОРА на странице в Facebook, ЦИК приняла соответствующее решение на заседании в воскресенье, 23 июня.

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Отмечается, что Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации кандидатами в народные депутаты для участия в выборах на мажоритарных округах в связи с "несоответствием поданных документов требованиям законодательства".

Напомним, Аркадий Корнацкий был избран в Верховную Раду восьмого созыва в одномандатном округе №132 в Николаевской области. Корнацкий баллотировался как представитель "Блока Петра Порошенко" и стал членом президентской фракции в парламенте. 22 мая 2019 года он вышел из фракции БПП.

Владимира Парасюка избрали народным депутатом в округе №122 жители Львовской области.

Народный депутат Аркадий Корнацкий / фото УНИАН

Ранее УНИАН сообщал, что ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе Администрации президента Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

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Теги: #ЦИК#досрочные выборы#Владимир Парасюк#выборы в Украине