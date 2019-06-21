Найем решил не баллотироваться в Раду

Найем отметил, что будет искать возможность работать над восстановлением прифронтовой зоны.

Народный депутат Мустафа Найем решил не баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Объединение тех, с кем хотелось бы работать, не произошло - много единомышленников идут в парламент по разным спискам. А баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды - считаю неправильным. Мандат любой ценой мне не интересен», - написал он.

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Найем отметил, что будет искать возможность работать над восстановлением прифронтовой зоны.

«Я никуда не ухожу и буду искать возможность реализовать себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деокупированных территориях», - добавил Найем.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля народный депутат Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции БПП.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - написал тогда депутат.