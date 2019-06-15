ЦИК уже 26 июня сможет заключить договор о печати бюллетеней

Также тендерный комитет ЦИК принял решение заключить договоры с предприятиями по закупкам товаров и услуг для проведения и организации голосования 21 июля.

Центральная избирательная комиссии 26 июня сможет заключить договор с полиграфкомбинатом «Украина» о печати избирательных бюллетеней на внеочередные парламентские выборы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, состоялись переговоры с представителями госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" относительно закупки услуг по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней.

"Таким образом, уже 26 июня 2019 года Комиссия имеет право заключить договор с указанным предприятием на ориентировочную сумму - 281 845 240,80 грн", - отметили в пресс-службе ЦИК.

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Также тендерный комитет ЦИК 14 июня принял решение заключить договоры с предприятиями относительно закупок товаров и услуг для проведения и организации голосования 21 июля.

Было принято решение заключить договоры с предприятиями, тендерные предложения которых соответствуют требованиям Комиссии и имеют самую низкую цену относительно закупок:

услуг по изготовлению и доставке пакетов со специальной системой защиты для транспортировки протоколов - 362 260,08 грн;

услуг по изготовлению и доставке номерных одноразовых пломб для пломбирования избирательных урн - 594 326,70 грн;

услуг по изготовлению и доставке журналов регистрации документов, заявлений и жалоб в избирательной комиссии и журналов учета личного приема граждан в избирательной комиссии - 621 399,00 грн;

услуг по изготовлению и доставке издания закона "О выборах народных депутатов Украины" - 1120 000,00 грн;

услуг по изготовлению и доставке сборников "Разъяснение о порядке подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составлении протоколов участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке после окончания голосования на выборах народных депутатов Украины" - 416 999,00 грн.

Вместе с тем, как добавили в Комиссии, 14 июня не состоялись торги по закупке услуг по изготовлению и доставке сборников нормативно-правовых актов ЦИК по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов, ведь для участия в них было подано только одно тендерное предложение - на сумму 1 145 724,00 грн. Следовательно, Комиссия была вынуждена отменить указанные торги в соответствии с частью первой статьи 31 закона "О публичных закупках".

Как сообщал УНИАН, в ЦИК неоднократно заявляли, что сроки публичных закупок не учитывают быстротечности избирательного процесса и не соответствуют установленным законодательством срокам организации выборов, в частности, внеочередных выборов народных депутатов.

Минэкономики своим приказом позволило ЦИК временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договора без объявления тендеров.