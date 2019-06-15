Обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов пойдет на выборы в составе Оппоблока

Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

Экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппоблока" на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщил народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев, передает пресс-служба «Оппозиционного блока».

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По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

"Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко", - заявил Мураев.

Напомним, 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

1 августа 2016 г. Ефремова взяли под стражу.

В конце апреля 2019 г. Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, он будет находиться под стражей до 22 июня.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.