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Садовый заявляет, что Вакарчук согласился обсудить общих мажоритарщиков в Раду

14:35, 14 июня 2019
Выборы 2019
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Садовый заявил, что он с Вакарчуком готов к компромиссам / фото facebook/sviatoslav.vakarchuk

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля.

Об этом он сообщил в Twitter.

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"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич на Львовщине, или Деркач на Сумщине - нет смысла!", - заявил Садовый.

По его словам, они договорились с Вакарчуком встретиться в ближайшие дни и поговорить.

Как сообщал УНИАН, ранее Садовый призвал руководителей партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко выбирать единого кандидата от округа на парламентских выборах.

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Теги: #Садовый#парламентские выборы 2019#Вакарчук