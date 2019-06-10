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Гриценко представил первую пятерку партии "Гражданская позиция"

15:36, 10 июня 2019
Выборы 2019
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Гриценко возглавил список Гражданской позиции / фото УНИАН

Список возглавил лидер партии Анатолий Гриценко, пишет Новое время.

В первую пятерку также вошли народный депутат Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

В список также вошли генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, экс-нардеп Егор Фирсов.

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Сам Гриценко заявил, что готов сформировать и возглавить правительство.

Ранее Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михеила Саакашвили "Движение новых сил".

Сам Саакашвили заявил, что Движение новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

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Теги: #Анатолий Гриценко#парламентские выборы в Украине