цей матеріал доступний українською

У Зеленского обещают представить кандидатуру премьера после формирования коалиции в новой Раде

15:15, 09 июня 2019
Выборы 2019
211 0
Разумков утверждает, что о должностях в будущем правительстве говорить рано / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил сегодня во время пресс-конференции после завершения съезда политсилы.

Читайте такжеОт партии "Слуга народа" не будет кандидатов, которые уже были нардепами - Разумков

"Сегодня вести какие-то переговоры, говорить о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или в других направлениях, мы не будем. Это неправильно", - заявил Разумков.

Поэтому, по его словам, кандидатура на должность главы правительства будет представлена после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля, и формирования парламентской коалиции.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 9 июня, партия "Слуга народа" на съезде представила первую двадцатку своих кандидатов на парламентские выборы. В первую десятку списка партии "Слуга народа", в частности, вошли руководитель партии Дмитрий Разумков, юрист, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, а также юрист Ирина Венедиктова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #парламентские выборы 2019#Слуга народа#Дмитрий Разумков