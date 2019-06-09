У Зеленского обещают представить кандидатуру премьера после формирования коалиции в новой Раде

По словам Дмитрия Разумкова, ныне обсуждать эту тему было бы неправильно.

Кандидатура на должность премьер-министра Украины будет презентована уже после парламентских выборов и формирования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил сегодня во время пресс-конференции после завершения съезда политсилы.

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"Сегодня вести какие-то переговоры, говорить о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или в других направлениях, мы не будем. Это неправильно", - заявил Разумков.

Поэтому, по его словам, кандидатура на должность главы правительства будет представлена после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля, и формирования парламентской коалиции.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 9 июня, партия "Слуга народа" на съезде представила первую двадцатку своих кандидатов на парламентские выборы. В первую десятку списка партии "Слуга народа", в частности, вошли руководитель партии Дмитрий Разумков, юрист, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, а также юрист Ирина Венедиктова.