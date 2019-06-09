СМИ назвали несколько фамилий из первой десятки «Европейской солидарности»

Петр Порошенко возглавил партию 31 мая.

В первую десятку списка партии «Европейская солидарность» на досрочных парламентских выборах войдут, среди прочих, Андрей Парубий, Иванна Клипуш-Цинцадзе и Мустафа Джемилев. Читайте такжеНа съезде партии Вакарчука представили первую двадцатку Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», который ведут журналисты «Украинской правды». «В первой 10-ке партии «Европейская солидарность» будут: Порошенко, Федина, Клипуш-Цинцадзе, Парубий, Джемилев», - говорится в сообщении канала. Напомним, экс-президента Украины Петра Порошенко 31 мая избрали председателем партии "Европейская солидарность".

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