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СМИ назвали несколько фамилий из первой десятки «Европейской солидарности»

11:27, 09 июня 2019
Выборы 2019
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Названа первая десятка партии Порошенко / УНИАН

В первую десятку списка партии «Европейская солидарность» на досрочных парламентских выборах войдут, среди прочих, Андрей Парубий, Иванна Клипуш-Цинцадзе и Мустафа Джемилев.

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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», который ведут журналисты «Украинской правды».

«В первой 10-ке партии «Европейская солидарность» будут: Порошенко, Федина, Клипуш-Цинцадзе, Парубий, Джемилев», - говорится в сообщении канала.

Напомним, экс-президента Украины Петра Порошенко 31 мая избрали председателем партии "Европейская солидарность".

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Теги: #Порошенко#вибори