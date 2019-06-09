СМИ назвали несколько фамилий из первой десятки «Европейской солидарности»
11:27, 09 июня 2019Выборы 2019
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Петр Порошенко возглавил партию 31 мая.
Названа первая десятка партии Порошенко / УНИАН
В первую десятку списка партии «Европейская солидарность» на досрочных парламентских выборах войдут, среди прочих, Андрей Парубий, Иванна Клипуш-Цинцадзе и Мустафа Джемилев.
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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», который ведут журналисты «Украинской правды».
«В первой 10-ке партии «Европейская солидарность» будут: Порошенко, Федина, Клипуш-Цинцадзе, Парубий, Джемилев», - говорится в сообщении канала.
Напомним, экс-президента Украины Петра Порошенко 31 мая избрали председателем партии "Европейская солидарность".
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