цей матеріал доступний українською

Гриценко рассматривает возможность объединиться с Саакашвили на выборах в Раду

18:56, 08 июня 2019
Выборы 2019
27 0
Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединиться с партией Михеила Саакашвили / фото УНИАН

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили "Рух нових сил" для совместного участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом Анатолий Гриценко написал в субботу, 8 июня, на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПартия Саакашвили идет на выборы самостоятельно (видео)

"Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - говорится в сообщении.

Гриценко также напомнил, что "Гражданская позиция" и РНС "были в тесном сотрудничестве на президентских выборах", и спросил мнение избирателей - будет ли создание совместной команды обеих партий полезным для Украины. "Я уверен, что у "Руха нових сил" из-за сжатых сроков могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе", - добавил Гриценко.

Съезд партии "Гражданская позиция" назначен на понедельник, 10 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее Михеил Саакашвили отказался от предложения городского головы Киева Виталия Кличко стать председателем партии «Удар».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Анатолий Гриценко#Михеил Саакашвили#выборы в Раду