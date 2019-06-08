Гриценко рассматривает возможность объединиться с Саакашвили на выборах в Раду

Анатолий Гриценко также напомнил, что "Гражданская позиция" и РНС "были в тесном сотрудничестве на президентских выборах".

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили "Рух нових сил" для совместного участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом Анатолий Гриценко написал в субботу, 8 июня, на своей странице в Facebook.

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"Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - говорится в сообщении.

Гриценко также напомнил, что "Гражданская позиция" и РНС "были в тесном сотрудничестве на президентских выборах", и спросил мнение избирателей - будет ли создание совместной команды обеих партий полезным для Украины. "Я уверен, что у "Руха нових сил" из-за сжатых сроков могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе", - добавил Гриценко.

Съезд партии "Гражданская позиция" назначен на понедельник, 10 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее Михеил Саакашвили отказался от предложения городского головы Киева Виталия Кличко стать председателем партии «Удар».