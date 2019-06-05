Отбор в партию «Слуга народа»: более 3,5 тыс. человек изъявили желание стать мажоритарщиками

Фамилии желающих стать кандидатами в депутаты будут обнародованы на съезде партии 8 июня.

На сайте партии «Слуга народа» зарегистрировались более 3,5 тысячи желающих стать кандидатами в народные депутаты в мажоритарных округах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Слуга народа», регистрация длилась по 2 июня.

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В целом по состоянию на 3 июня на сайте партии зарегистрировались более 30 тысяч человек, изъявивших желание присоединиться к команде «Слуги народа».

По словам председателя партии Дмитрия Разумкова, все резюме с материалами от претендентов будут тщательно изучены и проверены, и только после этого руководство партии определит кандидатов, фамилии которых будут обнародованы на съезде 8 июня.

«Это достаточно серьезный конкурс. Одного «я хочу быть депутатом» маловато. Прежде всего, мы привлекаем к деятельности в нашей партии людей компетентных и профессиональных. Время невежд – далеко позади. Поэтому резюме кандидатов со всеми материалами уже изучаются и тщательно проверяются не только внутренней службой безопасности, но и специалистами HR-агентств», – заявил Разумков.

Отказ получили 1 тысяча 265 человек, анкеты которых уже прошли проверку. Ценности этих людей не совпадают с ценностями партии, говорится в сообщении.

По словам Разумкова, после анализа соответствующих баз и реестров, мониторинга социальных сетей было обнаружено, что некоторые претенденты или их компании ранее были задействованы в коррупционных схемах и скандалах.

Также на сайте партии продолжается регистрация желающих приобщиться к деятельности «Слуги народа». Свою кандидатуру можно предложить в разделах «Волонтер в штаб», «Член комиссии или наблюдатель» и «Политический деятель в будущем».

Как сообщал УНИАН, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал запуск нового ресурса партии "Слуга народа", где будет возможность для реализации социальных инициатив и предложения проектов законов.