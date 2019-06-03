Состав новой Рады обновится на 70% - политолог

По мнению эксперта Владимира Фесенко, в новой Верховной Раде будет много народных депутатов не из политики.

Состав Верховной Рады IX созыва может существенно обновиться, так как партия "Слуга народа" и "Голос" декларируют желание привести новые лица в парламент.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Большинство нардепов будут не из политики. У Зеленского не очень доверяют нынешним политикам. Вакарчук, похоже, пройдет в парламент, тоже декларирует обновление. Процент обновления может составить более 70%. Это даст возможность провести серьезные изменения. У Зеленского все законодательные инициативы откладывают на новый парламент", - отмечает Владимир Фесенко.

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В то же время, отмечает политолог, как себя проявят новые люди, неизвестно. Новым парламентариям понадобится время на адаптацию.

«Может случиться, как в нынешнем парламенте: новые депутаты от старых коллег освоили их привычки – кнопкодавство, прогулы. И превратятся в болото из-за отсутствия опыта и компетенции. Тогда парламент будет слабым и в итоге конфликтным. Через год его могут распустить», - считает политолог.

Также Фесенко прогнозирует, что в новом парламенте будет борьба старого и нового, или же новые депутаты серьезно изменят практику работы Рады и сформируют новые традиции.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

23 мая указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.