К выборам в Раду готовы: Минюст вовремя зарегистрировал партию "Слуга народа"

Партия президента Украины Владимира Зеленского сможет участвовать в досрочных выборах.

Партия “Слуга народа” вовремя подала документы для регистрации в Министерство юстиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

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“Сообщение, размещенное на некоторых интернет-порталах о том, что партия “Слуга народа” по юридическим причинам не сможет принять участие во внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года, является заведомо недостоверной информацией. Также недействительной является информация о том, что Дмитрий Разумков был избран председателем партии 27 мая: внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что партия "Слуга Народа" не вносила изменения в устав партии в связи со сменой Главы, ведь согласно украинскому законодательству изменение руководителя юридического лица и внесение изменений в учредительные документы являются абсолютно разными регистрационными действиями.

”Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки”, - подчеркнули в партии.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа". Им стал Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, назначенного на должность замглавы СБУ.