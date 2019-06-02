К выборам в Раду готовы: Минюст вовремя зарегистрировал партию "Слуга народа"

17:14, 02 июня 2019
Выборы 2019
330 0
Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Читайте такжеУ Зеленского анонсировали запуск нового ресурса партии "Слуга народа"

“Сообщение, размещенное на некоторых интернет-порталах о том, что партия “Слуга народа” по юридическим причинам не сможет принять участие во внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года, является заведомо недостоверной информацией. Также недействительной является информация о том, что Дмитрий Разумков был избран председателем партии 27 мая: внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что партия "Слуга Народа" не вносила изменения в устав партии в связи со сменой Главы, ведь согласно украинскому законодательству изменение руководителя юридического лица и внесение изменений в учредительные документы являются абсолютно разными регистрационными действиями.

”Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки”, - подчеркнули в партии.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа". Им стал Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, назначенного на должность замглавы СБУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Минюст#Верховная Рада#Слуга народа