Выборы в Раду: как узнать, где голосовать

Узнать адрес своего избирательного участка можно с помощью сайта Государственного реестра избирателей или визита в его ближайшее отделение.

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и отправил ее на досрочные выборы. Новый парламент украинцы будут выбирать 21 июля. Пока партии определяются с избирательным списком, а кандидаты-мажоритарщики расходятся агитировать по округам, у избирателей свои проблемы. У них, в частности, довольно часто возникает, казалось бы, простой вопрос: "Как найти свое место для голосования?".

Выяснить, на каком участке избиратель должен голосовать, несложно. Как это сделать, есть два варианта, пишет 112.ua.

Алгоритм

Необходимо зайти на сайт Государственного реестра избирателей - drv.gov.ua. С помощью этого сервиса можно проверить свой избирательный участок и наличие себя в списках избирателей.

Для проверки избиратель должен ввести свои личные данные в кабинете избирателя (он находится в правом верхнем углу стартовой страницы сайта). Это фамилия, имя, отчество и дата рождения, а также место регистрации.

После ввода личных данных пользователь указывает свою электронную почту, на которую приходит подтверждение. После этого он получает номер своего участка и избирательного округа.

Или же можно просто поискать необходимый вам участок в этой вкладке:

Если нет доступа к интернету, пригодится второй вариант

Для того чтобы узнать номер своего участка, вам придется взять свой паспорт и посетить ближайшее отделение Государственного реестра избирателей.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия упростила порядок временного изменения места голосования. Теперь избирателям не нужно предоставлять документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования.