"Сбежавший" от Ляшко Мосийчук собирается баллотироваться в Раду как мажоритарщик

По словам депутата, свою партию он будет создавать уже после парламентских выборов.

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук, который недавно покинул ряды «Радикальной партии Олега Ляшко», рассматривает возможность участия в досрочных парламентских выборах как кандидат-мажоритарщик.

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Соответствующее заявление Мосийчук сделал в Facebook. По его словам, сейчас он вместе с единомышленниками работает над созданием общественного движения, а после выборов планируется и создание политической партии

«На ближайшие выборы члены нашей команды идут по мажоритарным округам: Алексей Данилов по 66-му на Житомирщине, Игорь Линчевский по 148-м на моей родной Полтавщине. Лично для себя я также вполне серьезно рассматриваю участие в выборах по мажоритарному округу. Вчера встречался с делегацией из пресловутого 94-го округа, где основным оппонентом является правая рука Порошенко Игорь Кононенко», - указал нардеп.

Напомним, народный депутат Игорь Мосийчук 24 мая заявил о выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко.

Ранее журналисты сообщали, что Ринат Ахметов перестал финансировать Радикальную партию Олега Ляшко. Это якобы связано с плохими перспективами радикалов войти в следующий парламент.