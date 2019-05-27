Велосипед и булава: представлен логотип партии «Слуга народа» (фото)

Логотип представляет собой стилизованное изображение человека с президентской булавой на велосипеде.

Президент Украины Владимир Зеленский показал логотип своей партии «Слуга народа», которая должна будет принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля.

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Изображение с лого партии глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. Оно представляет собой стилизованное изображение человека с президентской булавой на велосипеде.

Есть и вариант, на котором стилизованное изображения навершия булавы сочетается с названием партии.

«Лого партии «Слуга народа»!! Как вам?», - написал президент.

Ранее сообщалось, что советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков стал главой партии "Слуга народа".