Порошенко и БПП созывают съезд на 31 мая: будут думать, как попасть в новую Раду

По словам Порошенко, партия будет принимать участие в выборах в парламент.

31 мая состоится съезд партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», где речь пойдет об обновлении партии и руководства. Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил на форуме «Солидарное дело общин».

Порошенко написал в Facebook: «Мы любим состояние борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы».

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«Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила приняла решение участвовать в выборах в ВР. Ведь политик, который боится выборов, - не политик. И мы не боимся выборов, хоть у нас впереди тяжелая работа в оппозиции», - отметил Порошенко.

При этом он считает, что «ключ к объединению и победе – это обновленная партия, с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны эффективно действовать в новых условиях».

«На большом съезде партии, который состоится 31 мая, мы учтем большинство мыслей, которые сегодня будут озвучены на форуме «Солидарное дело общин», и эти позиции точно войдут в программные документы обновленной партии», - проинформировал он.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Украины Петр Порошенко считает решение нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва неконституционным, но участие в досрочных парламентских выборах принимать будет.