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Порошенко жалуется на незаконность разгона Рады, но на выборы согласен

14:09, 24 мая 2019
Выборы 2019
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Порошенко назвал роспуск Рады Зеленским неконституционным / фото УНИАН

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва является неконституционным, но он будет принимать участие в досрочных выборах в парламент. 

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Общее дело общин" в Киеве, пишет ТСН.

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"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия – это процедура и порядок. Иначе – хаос. Указ нового Президента о роспуске ВР – абсолютно неконституционный", - сказал Порошенко.

И хотя он считает, что в нарушение Конституции нельзя строить государство, его политическая сила будет участвовать в выборах в ВР. 

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Теги: #Порошенко#роспуск Рады