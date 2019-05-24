Порошенко жалуется на незаконность разгона Рады, но на выборы согласен

Партия Порошенко будет участвовать в выборах в Раду.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва является неконституционным, но он будет принимать участие в досрочных выборах в парламент.

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Общее дело общин" в Киеве, пишет ТСН.

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"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия – это процедура и порядок. Иначе – хаос. Указ нового Президента о роспуске ВР – абсолютно неконституционный", - сказал Порошенко.

И хотя он считает, что в нарушение Конституции нельзя строить государство, его политическая сила будет участвовать в выборах в ВР.