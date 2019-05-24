Сменить место голосования для участия в выборах в Раду можно до 15 июля - ЦИК

Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, которые сменили место голосования, не выдается, в день выборов такой гражданин получит только один бюллетень - для голосования за политические партии.

Временно сменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.

Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила в Facebook.

"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Так же стартует и процесс временной смены места голосования", - написала она.

Слипачук отметила, что с сегодняшнего дня и до 15 июля включительно каждый желающий воспользоваться своим правом избирателя может подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно сменить место голосования.

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"Для избирателей, чья избирательная адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - отметила она.

Слипачук также напомнила, что по пропорциональной системе во время голосования украинцы получат два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе. Поэтому, если избиратель будет находиться за пределами своего округа, он сможет проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

23 мая указ вступил в силу - документ был опубликован в официальном издании «Урядовий кур’єр».

Сегодня, 24 мая, в Украине официально стартовала парламентская избирательная кампания.