У Зеленского жестко ответили на поздравление Януковича

По словам политконсультанта "ЗеКоманды", "поддержка" со стороны российских пропагандистов и уехавших в Российскую Федерацию украинских чиновников больше работала не нам в пользу, а в сторону наших оппонентов".

Политконсультант "ЗеКоманды" Дмитрий Разумков заявляет, что у кандидата в президенты Владимира Зеленского обойдутся и без поздравлений от беглого экс-президента Виктора Януковича.

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Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о реакции штаба на поздравление Януковича в адрес Зеленского.

"У нас начали под конец кампании сыпаться такие события, как "поддержка" со стороны то российских пропагандистов, то уехавших в Российскую Федерацию украинских чиновников. И, скажем так, это больше работало не нам в пользу, а в сторону наших оппонентов. Сегодня мы начали уже получать поздравления", - отметил Разумков.

Он подчеркнул: "Мы достаточно неплохо справились с избирательной кампанией и без их поддержки. Точно так же, я думаю, что мы неплохо обойдемся и без их поздравлений".

Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, второй тур которых состоялся 21 апреля.