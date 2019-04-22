ЦИК приняла первые оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий

Протоколы с мокрыми печатями привезли комиссии из шести округов.

Центральная избирательная комиссия приняла на проработку протоколы с мокрыми печатями от шести окружных избирательных комиссий.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании для дальнейшей обработки ЦИК были приняты оригиналы протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 146 (Кременчуг, Полтавская область), № 212 (часть Дарницкого района Киева), № 213 (часть Деснянского района Киева), № 219 (часть Святошинского района Киева), № 220 (Подольский район Киева), № 222 (часть Соломенского района Киева).

В заседании Центризбиркома объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК 97,04% электронных протоколов, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей (13 млн 262 тыс. 089), за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53% (4 млн 447 тыс. 166).