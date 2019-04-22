Премьер Армении Пашинян поздравил Зеленского с победой на выборах

Глава правительства Армении убежден, что Зеленский приложит усилия, чтобы дружественные отношения между Арменией и Украиной получили новый уровень.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил шоумена Владимира Зеленского который, по данным экзит-полов, лидирует во втором туре выборов президента Украины, с победой.

Поздравление на украинском языке опубликовано в микроблоге Пашиняна в Twitter.

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«Щиро вітаю Володимира Зеленського з переконливою перемогою на демократичних виборах президента України!» - отметил глава правительства Армении.

«Упевнений, на цій посаді Ви, Володимире Олександровичу, докладете усіх зусиль, щоб дружні стосунки між Вірменією та Україною набули нового рівня та слугували нашим народам! Бажаю Вам успіхів!» - добавил Пашинян.

Как сообщал УНИАН, по результатам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов, 21 апреля, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5% избирателей. Согласно данным из 199 избирательных округов, активность избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.