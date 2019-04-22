ЦИК обработала более половины протоколов: у Зеленского – 73,01%, у Порошенко – 24,65%

По-прежнему, Порошенко лидирует только на Львовщине и в заграничном избирательном округе.

Центральная избирательная комиссия обработала 53,68% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,01% избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,65%.

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Порошенко лидирует только на Львовщине, где у него 64% голосов, и в заграничном избирательном округе (54% голосов).

Как сообщал УНИАН, по результатам Национального экзит-полла, во втором туре президентских выборов, 21 апреля, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5% избирателей. Согласно данным из 199 избирательных округов, активность избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.