Позиции в Администрации президента на этапе избирательной кампании не обсуждались - Разумков

По мнению Разумкова, децентрализация требует дальнейшей интеграции.

Политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков заявляет, что вопрос о должностях в Администрации президента на этапе избирательной кампании не обсуждался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в воскресенье, 21 апреля, отвечая на вопрос, продолжится ли децентрализация и возглавит ли он пресс-службу Владимира Зеленского, когда тот займет пост президента.

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«Позиции в Администрации президента, точно так же, как и любые другие должности, точно так же, как и места в списке или назначения в местных органах власти, в этой команде на этапе избирательной кампании не обсуждались. Никому ничего не обещали... Все шли за идею, а не за должность или политические коврижки в будущем», - заявил Разумков.

Относительно децентрализации, он выразил мнение, что ее процесс еще не завершен, хотя сама по себе реформа правильная и требует дальнейшей интеграции.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно Национальному екзітполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%. Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Центральная избирательная комиссия обработала уже 41,99% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента. За Владимира Зеленского отдали голоса 73,19% или 5 512 488 избирателей, а за Петра Порошенко — 24,46% или 1 842 784 избирателя.