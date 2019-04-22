"Массово пришли на участки": посол рассказал, как голосовали украинцы в Германии

Всего в Германии приняли участие в голосовании 6960 украинцев.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поблагодарил украинцев, которые голосовали в этой стране, за высокий уровень явки.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Хочется сердечно поблагодарить всем нашим согражданам в Германии, которые - несмотря на праздничный солнечный день - так массово пришли на избирательные участки: 6960 украинцев приняли участие в голосовании - Берлин (1669), Мюнхен (1824), Дюссельдорф (1528), Франкфурт (1021), Гамбург (918)», – написал дипломат.

Хочется сердечно поблагодарить всем нашим согражданам в Германии, которые - несмотря на праздничный солнечный день - так многочисленно пришли на избирательные участки: 6960 украинцев приняли участие в голосовании - Берлин (1669), Мюнхен (1824), Дюссельдорф (1528), Франкфурт (1021), Гамбург (918) pic.twitter.com/Lcd6f1lOgH — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 21 апреля 2019 г.

В соответствии с Национальным экзит-полом, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко - 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.