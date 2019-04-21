Родители Зеленского проголосовали на выборах президента под объективами камер в Кривом Роге (видео)

Родители кандидата в президенты рассказали, что теперь в Украине все изменится.

Сегодня родители кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, Александр Семенович и Римма Владимировна, с самого утра отдали свой голос на 493-м участке в Кривом Роге.

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Родители кандидата в президенты рассказали, что теперь в Украине все изменится.

"Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что не только нам будет хорошо. И в Украине тоже", - рассказали родители Зеленского.

Ранее УНИАН сообщал, что Владимир Зеленский проголосовал вместе со своей женой Еленой на избирательном участке в Киеве. Однако кандидат в президенты нарушил закон Украины и показал свой заполненный бюллетень. За это полиция вручила Зеленскому административный протокол.

21 апреля украинцы во втором туре голосуют за президента Украины — выбирают между комиком Владимиром Зеленским (выдвинутым партией «Слуга народа») и действующим президентом Петром Порошенко (самовыдвиженец).