Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей

В Австралии открылся первый избирательный участок во втором туре президентских выборов.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.

Читайте такжеСуд отклонил иск о снятии Зеленского с президентских выборов

Первыми свои голоса за нового президента начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии.

Избирательный участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).

В первом туре здесь проголосовало 125 избирателей. Отметим, что 69 из них отдали голоса за действующего президента Петра Порошенко, 14 проголосовали за Владимира Зеленского.

Посольство уже призвало всех украинцев Австралии принять участие в выборах президента.