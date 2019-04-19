"Уже был дан ответ": Порошенко уклонился от ответа на вопрос Зеленского

Порошенко не ответил на вопрос и начал рассказывать о своих достижениях.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский начал дебаты, спросив у Порошенко о том, почему Украина является самой бедной страной при богатейшем президенте.

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"Как так получилось, что Украина является практически самой бедной страной при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет. Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево. Почему за 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?... Почему не наказаны приспешники Януковича? Почему не снята неприкосновенность с депутатов?", - спросил Зеленский.

Порошенко назвал Зеленского некомпетентным и сказал, что уже отвечал на эти вопросы.

"Достаточно будет просто посмотреть пресс-конференции украинских каналов, где на каждый вопрос был дан ответ. Я не записывал вопрос, который задал Владимир, но это попытка... У нас, оказывается, украинская армия, украинские военные, генералы и главнокомандующий виноваты в том, что гибнут украинские люди...", - ответил Порошенко и начал рассказывать о войне и своих достижениях.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" проходят предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН