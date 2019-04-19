Без воды и фотокамер: правила посещения дебатов на "Олимпийском"

Чтобы пройти на стадион электронный билет необходимо распечатать.

Чтобы попасть на дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" электронный билет необходимо распечатать.

Об этом напомнили на странице "Команды Зеленского" в Facebook.

Среди других правил:

• Нельзя выходить за пределы контрольно-пропускных пунктов до окончания дебатов.

• Вы обязаны придерживаться установленных организаторами и администрацией правил, которые размещены в месте проведения мероприятия.

• Если вы нарушите установленный порядок, то будете вынуждены покинуть мероприятие.

• Посещение мероприятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено.

• Один билет дает право входа только одному человеку.

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Отмечается, что с собой на стадион запрещено брать фотоаппарат, камеру, оружие, огнеопасные средства, наркотические средства, алкогольные напитки, воду и другие напитки, домашних животных.

В свою очередь в полиции отметили, что проходы на стадион будут организованы с двух сторон. Выходы со станции метро будут перекрыты, но во сколько и на сколько еще согласовывается с представителями Метрополитена и КГГА.

"Вообще пропуск на стадион начнется с 16 часов, когда начнется концертная программа. Допуск в фан-зону будет перекрыт за 10 минут до начала дебатов. Поэтому те, кто желает попасть туда, должен это сделать заблаговременно. Кроме того, дополнительные проверки будут осуществляться и в чаше стадиона, поэтому просим отнестись к этим действиям с пониманием. Предоставлять полицейским документы, сумки – это все делается ради безопасности", - отметил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.