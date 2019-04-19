Политолог объяснил, откуда у Зеленского такие высокие рейтинги

По его словам, в поддержке Зеленского аккумулирован весь протестный потенциал.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев пояснил, откуда взялись такие высокие рейтинги у Владимира Зеленского – человека без опыта в сфере политики или государственного управления.

Об этом сообщает "Главред".

"Петр Алексеевич всю свою пятилетку старательно стерилизовал политическое поле. Сначала были зачищены "левые". Куда делась Компартия, все хорошо знают. На членов этой партии были развешаны ярлыки "сепаратистов" и так далее. Де-юре Компартию до конца так и не запретили, но де-факто она оказалась под запретом в Украине. С этого началась вся дальнейшая зачистка", – напомнил эксперт.

Он также привел в пример потенциального конкурента Порошенко – мэра Львова Андрея Садового, у которого, по его словам, на тот момент был весьма неплохой стартовый рейтинг.

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"Но его президентские амбиции и рейтинг оказались погребены под тоннами мусора Грибовичской свалки, – констатировал Золотарев. – Затем – Саакашвили, Тимошенко, Гриценко... По всем потоптались. И это продолжалось на протяжении пяти лет".

Так что, по сути, политическое поле старательно зачищалось, подчеркнул политолог.

"Но, в итоге, умнее и дальновиднее всех оказался шахматист Коломойский. Игорь Валерьевич в молодости действительно любил играть в шахматы. Надо отдать ему должное – он умеет просчитывать ситуацию наперед. Без этого он, наверное, не стал бы тем, кем он стал. Проект Зеленского возник в 2014-2015 году, когда стало ясно, что пути и дороги Порошенко и Коломойского расходятся", – рассказал Золотарев.

По его словам, в поддержке Зеленского аккумулирован весь протестный потенциал.

"Ведь на самом деле Порошенко борется не с Зеленским. Его "враг номер один" – его собственный антирейтинг. Этот антирейтинг выше 50%. То есть бо́льшая часть людей не одобряет курс, которым он ведет страну. И эти люди легли в основу рейтинга Зеленского", – уверен эксперт.

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По его подсчетам, искренних поклонников Владимира Зеленского, которые симпатизируют ему как личности, в электорате, который голосует за Зеленского – примерно треть. А еще две трети – это типичные протестники.

"Возможно, Порошенко жалеет, что в бюллетене сейчас нет графы "против всех". Но, так или иначе, в Зеленском как раз воплотился протест против того курса, который проводил Порошенко. Собственно, слоганы Зеленского "Конец эпохи бедности", "Конец эпохи лжи" как раз и отражают то, чего хотели люди от Порошенко: чтобы власть меньше воровала и меньше врала. Увы, Порошенко не смог дать этого стране", – резюмировал Золотарев.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.