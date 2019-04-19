Зеленский заявил, что выходит из своего бизнеса в студии Квартал 95

Кандидат в президенты заявил, что если он когда-либо в жизни нарушит закон, то сам уйдет с поста главы государства.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что выходит из своего бизнеса - студии "Квартал 95".

Об этом он сказал в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Зеленский заявил, что если он когда-либо в жизни нарушит закон, то сам уйдет с поста президента.

"Я выхожу из бизнеса - я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером", - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский представил членов своей команды.

"Это профессиональные люди, специалисты, молодые, светлые, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента. Мы не раздаем портфелей, мы даем должности, кто из них будет лучшим - тот займет ту или иную должность", - заявил он.