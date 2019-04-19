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Зеленский о втором туре выборов: лучше "кот в мешке", чем "волк в овечьей шкуре"

00:53, 19 апреля 2019
Выборы 2019
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Владимир Зеленский / REUTERS

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что если сравнивать двух кандидатов в президенты, то лучше "кот в мешке", чем "волк в овечьей шкуре".

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Об этом Зеленский заявил в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1", реагируя на критику в свой адрес. "Небольшая рефлексия по поводу "кота в мешке": если сравнивать двух кандидатов, то мне кажется, что лучше "кот в мешке", чем "волк в овечьей шкуре", - заявил он.

"Я живой человек, я иду в политику, как живой человек. Я много не знаю, у меня нет опыта – все это правда, но я такой же человек, как все граждане Украины, и хочу в политике им остаться", - добавил Зеленский.

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Теги: #выборы#Владимир Зеленский