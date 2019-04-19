"Я устал слышать оскорбления": Зеленский объяснил, почему пригласил Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты заверил, что не боится того, что может произойти на дебатах.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что команда оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко ежедневно выставляла новые условия по поводу проведения дебатов, тем самым вынуждая его от участия в них.

Об этом Зеленский заявил в эфире передачи «Право на власть» на телеканале «1+1».

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«Почему мы предложили дебаты? Потому что я устал слышать оскорбления, я это говорю открыто. Как только меня не называли – я точно не считаю себя трусом, особенно, когда нам придется решать сложнейшие, серьезнейшие вопросы с недружественным северным соседом, поэтому я не могу отступать, я принял это и, конечно же, мы согласились», - заявил он.

Зеленский отметил, что Порошенко затягивал «нас в этот капкан», но он отметил, что не считает дебаты «капканом» или «болотом». «Я считаю, что люди вправе видеть нас обоих. Мы предложили максимально открытую возможность для дебатов», - сообщил он.

«Сначала мы хотели все билеты раздавать абсолютно бесплатно, потом к нам обратились благотворительные фонды», - отметил он.

«Мы сказали – ок, давайте сделаем так: треть билетов мы отдадим представителям господина действующего президента, треть – наша, треть – продадим и деньги в благотворительный фонд», - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, «команда президента ежедневно меняла нам условия. «Каждый день нам меняли условия. Для чего? Чтоб я официально отказался от дебатов, чтоб в последние дни говорить и строить свою политическую программу на том, что я «трус». Я точно не трус, я кто угодно, но точно не трус».

Также кандидат в президенты заверил, что не боится того, что может произойти на дебатах.