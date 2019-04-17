У Зеленского рассказали, сколько билетов уже забронировано на "дебаты века" (видео)

Сайты с билетами на дебаты кандидатов в президенты "легли" уже через несколько часов. У Зеленского объяснили, почему так произошло.

Менее чем за полсуток на дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко забронировали 12 тысяч билетов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила "Команда Зеленского". Отмечается, что нагрузка на сайт с билетами очень большая.

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"Менее чем через полсуток с начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12 тысяч мест. Для билетного сервиса это историческая нагрузка! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля спикер избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев объявил, что избирательные штабы кандидатов в президенты и администрация «Олимпийского» подписали соглашение о проведении дебатов. Также Медведев считает, что «Общественное телевидение» и Центральная избирательная комиссия должны урегулировать вопрос относительно места и времени проведения официальных дебатов.

Позже кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, которые должны состояться 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Утром 17 апреля возникли проблемы в работе сайта, где распространяют билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.