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Дебаты Зеленского и Порошенко: сайты с билетами "легли" уже через несколько часов

10:02, 17 апреля 2019
Выборы 2019
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Утром 17 апреля возникли проблемы в работе сайта, где распространяют билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

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Желающие попасть на дебаты не могут получить билет, так как сайт, где распространяют пропуска в фан-зону, перестал загружаться. Сама загрузка происходит 15-20 минут, однако лимит для получения билета всего 15 минут. 

Аналогичные проблемы наблюдаются и на сайте debaty2019.org.ua, который вчера в видеообращении представил Владимир Зеленский. При попытке получить бесплатный билет в фан-зону выполняется переадресация с главной страницы сайта, однако на новой странице виден лишь белый экран.

Как сообщал УНИАН, началось распространение билетов на дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском". 

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Теги: #Порошенко#выборы президента Украины 2019