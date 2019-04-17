"Результат довольно предсказуем": социолог спрогнозировал, кто станет президентом Украины

По мнению социолога, результат второго тура выборов является достаточно предсказуемым.

Опубликованные рейтинги Петра Порошенко и Владимира Зеленского до второго тура выборов президента Украины, 21 апреля, где действующий президент набирает 25,4% голосов, а его оппонент – 72,2%, кардинально не изменятся.

Об этом в комментарии изданию «Обозреватель» сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, отметив, что результат второго тура выборов достаточно предсказуем.

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"Я не сторонник тезиса о кардинальных изменениях, а вот про сокращение – да. Сторонник в том плане, что и дебаты, и их отсутствие, и все разговоры вокруг этого, и такая кампания Порошенко по вызову Владимира Зеленского на эти дебаты – все это должно влиять в сторону сокращения разрыва между кандидатами. Но, как видим по результатам КМИС, которые почти идентичны тем, что есть у нас, сокращение не происходит", – говорит социолог.

Одновременно Антипович отмечает, что опрос Киевского международного института социологии (КМИС) завершился 14 апреля, а значит до второго тура есть неделя, чтобы картина изменилась. Однако, по мнению социолога, кардинальных изменений все равно не будет.

"Социология КМИС была завершена 14 апреля, то есть еще неделя, поэтому будем смотреть. Сейчас каких-то кардинальных изменений мы не то, что не увидим - мы их не ожидаем. Скажем так, результат выборов достаточно предсказуемы", – заявил он.