Билборды с Порошенко и "концом": полиция ищет владельцев

В МВД уточнили, что в таком случае составляется админпротокол на владельца рекламной конструкции и агентство, которое обладает правом на них.

Полиция устанавливает тех, кто изготавливал рекламные борды, похожие по стилистике на предвыборную агитацию действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко, с надписью «Конец».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко на брифинге по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании, по реагированию на нарушения законодательства, а также обеспечению общественной безопасности во время массовых мероприятий.

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«На этих билбордах не указаны исходные данные ... Пока не установлено третье лицо, которое выпускало эти билборды. То есть, мы уже работаем над этим, и конечно, что в ближайшее время сообщим, если уже будут материалы о том, кто их изготавливал, и как люди будут наказаны за изготовление данных билбордов», - сказал он.

По словам советника министра, в отдельных областях их снимают, зарегистрированы уже производства.

В свою очередь, директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко уточнил, что размещение предвыборной агитационной продукции с таким нарушением - это административное правонарушение.

В МВД уточнили, что в таком случае составляется админпротокол на владельца рекламной конструкции и агентство, которое обладает правом на них.

«Мы работаем над этим, идет работа (по установлению этих данных)», - добавил Стойко.

Напомним, в ряде украинских городов в воскресенье, 14 апреля, начали появляться новые рекламные борды, похожие по стилистике на предвыборную кампанию действующего президента Петра Порошенко, с надписью "Конец".

Фото бордов украинцы выкладывают в соцсети Facebook.