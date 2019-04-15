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Порошенко предрекает политический кризис в случае досрочных парламентских выборов

13:00, 15 апреля 2019
Выборы 2019
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Порошенко напугал новым кризисом из-за возможных досрочных выборов / фото УНИАН

Возможные досрочные парламентские выборы приведут к затяжному политическому кризису, что негативно скажется на отечественной экономике.

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Об этом во время встречи с представителями бизнеса заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск Верховной Рады в случае смены президента уже прозвучали. Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под сомнение нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020 года», - сказал он.

Накануне Порошенко заговорил о возможности проведения досрочных выборов в Раду. По его словам, конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет.

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Теги: #Порошенко#выборы