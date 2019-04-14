Порошенко пригласил Зеленского на дебаты уже завтра

Порошенко добавил, что, если завтра не получится прийти на эфир, то он приглашает Зеленского на дебаты и послезавтра.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что завтра, 15 апреля, будет в эфире на одном из украинских телеканалов и ожидает там оппонента Владимира Зеленского для проведения дебатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам в одном из залов НСК «Олимпийский» в Киеве.

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«Если он сегодня не придет ... уважаемый Владимир Александрович (Зеленский — УНИАН), завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, завтра понедельник и (передача — УНИАН) «Свобода слова», мне кажется, это 22.00 или 22.30 завтра, уважаемый Владимир Александрович, я буду там, вас пригласили. Не бойтесь, дебаты - это не страшно», - заявил он.

Он подчеркнул важность проведения дебатов как «чрезвычайно ответственного действия».

«Если у вас завтра не получится - я и послезавтра вас приглашаю на дебаты. У вас будет возможность не избежать, а прийти и рассказать гражданам Украины о своих планах, свою программу, отсидеться, я думаю, не должно получиться», - резюмировал политик.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня пришел на дебаты на "Олимпийский", но выступал один. Зеленский сегодня на НСК не явился.