Порошенко намерен прийти дебатировать на "Общественное" 19 апреля

Президент рассчитывает, что 19 апреля дебаты начнутся в 20:00.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко заявил на НСК «Олимпийский», что 19 апреля он придет на официальные дебаты в студию "Общественного".

Читайте такжеПорошенко объяснил, зачем использовал фото Путина на своих билбордах

Об этом сообщает "Громадське".

«Я также надеюсь, что 19 числа в 20:00 часов, в законе четко отмечено, что кандидаты участвуют, обязаны участвовать в дебатах на Общественном... Я точно в 20 часов буду на Общественном», — сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встречу на стадионе на 14.14 14 апреля. 10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля в 20:00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленскому в этот же день, если не будет совпадения по времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.

В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК «Олимпийский» в 19.00 19 апреля. 12 апреля заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов сообщил, что администрация «Олимпийского» согласовала с избирательными штабами кандидатов в президенты форматы проведения дебатов.

Несмотря на то, что Зеленский не дал согласия на дебаты 14 апреля, Порошенко все равно продолжал подготовку к ним и сегодня прибыл на НСК.