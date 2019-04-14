Дебатов между кандидатами в президенты на "Олимпийском" сегодня не будет - СМИ

Вместо этого Порошенко сделает заявление на сцене для журналистов, а затем выйдет к людям для обращения со сцены.

Дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским сегодня не будет.

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Об этом сообщает "Левый берег", ссылаясь на своего корреспондента и пресс-службу АП. Отмечается, что на территории возле стадиона собралось несколько тысяч людей, которые пришли послушать президента Петра Порошенко.

Прессу пропускают в отдельный конференц-зал на территории НСК, где установлена сцена с двумя трибунами и фамилиями кандидатов в президенты.

В пресс-службе АП, при этом, сообщили, что президент Порошенко сделает заявление на сцене для журналистов, а затем выйдет к людям для обращения со сцены, которую установили возле стадиона, со стороны Дворца спорта.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встречу на стадионе на 14.14 14 апреля. 10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля в 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленского в этот же день, если не будет совпадения во времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.

В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК «Олимпийский» в 19.00 19 апреля. 12 апреля заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов сообщил, что администрация «Олимпийского» согласовала с избирательными штабами кандидатов в президенты форматы проведения дебатов.

Несмотря на то, что Зеленский не дал согласия на дебаты 14 апреля, Порошенко все равно продолжал подготовку к ним и сегодня прибыл на НСК.